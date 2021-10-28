Феодосиец сжег бывшую тещу и ее сожителя

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении феодосийца, который поджег квартиру своей бывшей жены.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, в результате пожара погибли два человека.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Феодосии. Он подозревается в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом (пункты «а, е» части 2 статьи 105 УК РФ), – сообщила Постнова. – 27 октября текущего года при тушении пожара в квартире дома по улице Щебетовская Феодосии были обнаружены тела 51-летней хозяйки квартиры и ее 49-летнего сожителя».

После ликвидации пожара был обнаружен очаг возгорания с признаками поджога. Следователи совместно с полицейскими в короткие сроки установили подозреваемого.

«27-летний житель Феодосии, работающий разнорабочим в Москве, вернулся на несколько дней из столицы и пришел к бывшей супруге. Поскольку он вел себя агрессивно, женщина с детьми ушла к подруге, а нетрезвый мужчина поджег куртку, закрыл входную дверь в квартиру и скрылся. От умышленных действий подозреваемого произошло возгорание квартиры, в результате чего наступила смерть его бывшей тещи и ее сожителя от отравления угарным газом», – уточнила Постнова.

Проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз. Подозреваемый сознался в совершении преступления. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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