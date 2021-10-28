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Происшествия

Домохозяйка из Джанкоя рассказала полиции, как собиралась скурить полкило марихуаны

При обыске в частном доме у одной из местных жительниц правоохранители обнаружили части высушенных кустов конопли.

Как пояснила сама хозяйка дома, выращенную марихуану, массой свыше 450 граммов, она хранила для личного употребления, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Наркотическое вещество при этом было расфасовано в спичечные коробки и различные газетные свертки, которые нашли подвешенными к потолку в одной из хозпостроек на участке. Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркосодержащих растений», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пойманному в Симферополе закладчику грозит 20 лет тюрьмы. Ночью 26-летнего жителя одного из сел Красногвардейского района отряд полиции задержал в Симферополе в районе улицы Воровского.

В Симферополе с начала года возбудили около 400 дел по наркоторговле. За девять месяцев текущего года правоохранительные органы возбудили 366 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Симферополе.

Наркодилеры из Беларуси ответят за попытку сбыта в Севастополе. Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух 30-летних граждан Республики Беларусь, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

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