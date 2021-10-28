Происшествия
Домохозяйка из Джанкоя рассказала полиции, как собиралась скурить полкило марихуаны
При обыске в частном доме у одной из местных жительниц правоохранители обнаружили части высушенных кустов конопли.
Как пояснила сама хозяйка дома, выращенную марихуану, массой свыше 450 граммов, она хранила для личного употребления, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
«Наркотическое вещество при этом было расфасовано в спичечные коробки и различные газетные свертки, которые нашли подвешенными к потолку в одной из хозпостроек на участке. Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркосодержащих растений», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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