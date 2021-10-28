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Происшествия

Бухгалтер в Симферополе выписала себе премий на три года тюрьмы

В Симферополе осудили бывшего заместителя главбуха одного из казенных предприятий, которая на протяжении года незаконно начисляла себе премии.

Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Женщина необоснованно выписывала себе надбавки, в результате похитив более 800 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Женщина признала свою вину, с нее взыскан весь причиненный ею ущерб.

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