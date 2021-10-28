Бюджет Крыма на 2022 год не удалось сделать бездефицитным

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Дефицит бюджета Республики Крым в 2022 году составит 2,9 млрд рублей.

Об этом на заседании Совета министров РК заявила вице-премьер Ирина Кивико.

Объем доходов республики в следующем году запланирован на уровне 199,2 млрд рублей (в 2023 году этот показатель должен возрасти до 237,1 млрд, в 2024 – сократиться до 195,7 млрд).

Собственные доходы Крыма (налоговые и неналоговые) в общей структуре не превышают 29%, остальное – безвозмездные поступления из других источников. При этом, собственные доходы в будущем году должны вырасти на 6,6% – в основном, за счет прогнозируемого роста доходов населения и, как следствие, роста НДФЛ.

Объем расходов в 2022 году планируется на уровне 202,1 млрд.

Дефицит бюджета составит 5,1% от собственных доходов РК. По словам Кивико, он полностью обеспечен источниками финансирования – прогнозным объемом остатков на едином счете республики (без учета целевых средств). В 2023 и 2024 планируются бездефицитные бюджеты. Отметим, что год назад, когда обсуждались и утверждались финансовые показатели 2021 года, бюджет на 2022 год тоже планировался бездефицитным.

В общей структуре расходов 46,6 млрд рублей предусмотрено на развитие дорожное хозяйства (34,3 млрд из них – в рамках ФЦП); 3,8 млрд планируется потратить на программу Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. При этом на развитие курортной и туристической сфер предусмотрено 3,6 млрд; на развитие сельского хозяйства – 2,8 млрд; на развитие водного хозяйства – 2,3 млрд.

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