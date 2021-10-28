Безымянным улицам Симферополя придумают названия

Таких улиц, в частности, много в двух микрорайонах города – Каменке и Петровских высотах.

В ближайшее время администрация Симферополя займется проблемой безымянных улиц в нескольких микрорайонах города. Об этом сообщил замглавы крымской столицы Владимир Ким.

Он пояснил, что люди, проживающие на улицах без названий, сталкиваются с массой проблем: не могут прописаться в своих домах, вызвать на дом врача или скорую, оформить ребенка в детсад.

В частности, таких улиц много в Каменке и на Петровских высотах. Именно им и планируется присвоить наименования. При этом название должно соответствовать ряду требований. Например, отражать историко-культурные факты развития территории, заключать в себе «необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной информации».

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