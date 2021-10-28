Власть
Американские СМИ сообщили о подготовке нападения на Крым
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают главную задачу по уничтожению кораблей Балтийского и Черноморского флотов России, пишет ведущее американское издание Forbes.
Именно этим объясняется тренировочный пролет 19 октября двух американских бомбардировщиков и турецкого KC-135 в международном воздушном пространстве Черного моря вблизи Крымского полуострова.
Как сообщалось, тогда же пара российских истребителей, которые базируются в Крыму, провели их перехват.
«У России свои серьезные возможности по отражению подобных атак, если такие и произойдут. Наши Вооруженные Силы с легкостью отразят какие бы то ни были угрозы — с моря или воздуха», - считает профессор Академии военных наук, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.
«Россия просто не кичится своей мощью и не угрожает всем подряд, в отличии от американских коллег. Тем не менее наша страна достаточно далеко продвинулась в части создания современных противовоздушных систем», — сказал эксперт.
В тексте использованы материалы: Форпост
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