Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе около сотни больных COVID-19 находятся в реанимации ● На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов ● В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19 ● В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно ● В Крыму отменили льготный проезд для пожилых граждан
Аксенов приказал ликвидировать очереди на вакцинацию в Крыму
фото © rbc.ru
Сегодня в рамках заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Совете министров РК обсудили текущую ситуацию, а также возникающие проблемы.
Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«К сожалению, на данный момент в Республике Крым зарегистрирован 681 случай заражения, и ситуация развивается не в том ключе, в котором бы хотелось. Более того, напоминаю коллегам, что перед нами стоит задача – добиться результативности как в вопросе вакцинации наших граждан, так и в обеспечении комфортного прохождения этого процесса. Вместо этого ко мне обращаются крымчане, присылая фотографии огромных очередей в отдельных регионах. При этом ни глава администрации, ни главные врачи не обращаются за поддержкой, пуская ситуацию на самотек.
Предупреждаю о необходимости организации эффективной работы с достаточным количеством медицинского персонала и достаточным количеством времени на вакцинирование граждан», — сказал Сергей Аксенов.
Глава Крыма отметил, что то же касается работы мобильных групп, которые проверяют соблюдение масочного режима, наличие сертификатов о вакцинации у персонала и т.д.
«На данный момент их работа недостаточно эффективна и нуждается в большем контроле. Результативность нашей деятельности оценивается не количеством составленных протоколов, а фактическим положением вещей. Призываю помнить об этом. Прошу обращать внимание на детали. Именно в этом кроется секрет успеха любого мероприятия. В свою очередь, правительство республики готово оказать всю необходимую поддержку нашим врачам, чтобы избавить их от непрофильной деятельности и дать возможность сосредоточиться на задачах первостепенной важности», — подчеркнул Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В больницах Крыма заканчиваются койки для больных COVID-19. В больницах Крыма осталось менее 10% коечного фонда, предназначенного для лечения больных с коронавирусом.
В Севастополе прививать от COVID-19 будут круглосуточно. Два мобильных пункта переведут на усиленный режим работы.
Обязательная самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет вводится в Крыму. Обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября.
Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам. Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.
Феодосиец сжег бывшую тещу и ее сожителя
Следователи возбудили уголовное дело в отношении феодосийца, который поджег квартиру своей бывшей жены.
На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов
На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.
Пропала без вести: в Севастополе ищут 14-летнюю девочку фото
Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
Посещать торговые центры в Крыму теперь можно только по QR-кодам
Вход в торговые центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.
6 часов назад
В Крыму очередной ковидный антирекорд
12 часов назад
Максимальное число смертей от COVID-19 подтвердили в Севастополе за сутки
За сутки в Севастополе от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.