Аксенов приказал ликвидировать очереди на вакцинацию в Крыму

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Сегодня в рамках заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Совете министров РК обсудили текущую ситуацию, а также возникающие проблемы.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«К сожалению, на данный момент в Республике Крым зарегистрирован 681 случай заражения, и ситуация развивается не в том ключе, в котором бы хотелось. Более того, напоминаю коллегам, что перед нами стоит задача – добиться результативности как в вопросе вакцинации наших граждан, так и в обеспечении комфортного прохождения этого процесса. Вместо этого ко мне обращаются крымчане, присылая фотографии огромных очередей в отдельных регионах. При этом ни глава администрации, ни главные врачи не обращаются за поддержкой, пуская ситуацию на самотек.

Предупреждаю о необходимости организации эффективной работы с достаточным количеством медицинского персонала и достаточным количеством времени на вакцинирование граждан», — сказал Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что то же касается работы мобильных групп, которые проверяют соблюдение масочного режима, наличие сертификатов о вакцинации у персонала и т.д.

«На данный момент их работа недостаточно эффективна и нуждается в большем контроле. Результативность нашей деятельности оценивается не количеством составленных протоколов, а фактическим положением вещей. Призываю помнить об этом. Прошу обращать внимание на детали. Именно в этом кроется секрет успеха любого мероприятия. В свою очередь, правительство республики готово оказать всю необходимую поддержку нашим врачам, чтобы избавить их от непрофильной деятельности и дать возможность сосредоточиться на задачах первостепенной важности», — подчеркнул Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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