Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды ● Вода для Крыма: ученые оценили запасы собственных ресурсов полуострова ● Путин ошибся: ученый прокомментировал возможность добычи воды из-под Азовского моря ● Водоемы Крыма начали стремительно мелеть ● Приток в водохранилища Крыма сокращается
Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения
фото © Новости Крыма
Власти Крыма оценивают ситуацию с водоснабжением в Алуште как нестабильную.
Какое-то время в регионе еще будут возможны ограничения водоподачи, хотя сейчас подобных решений нет, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
«Симферополь проскочил весь период, уже ограничений по Симферополю не будет. Алушта – последняя точка осталась, но в результате ТЭО (технико-экономическое обоснование) по строительству нового водохранилища этот вопрос будет снят, но какое-то время возможно еще будут ограничения. Сегодня таких решений нет и в ближайшее время не планируется вводить», – сказал глава республики.
По словам Аксенова, водоснабжение Алушты все еще зависит от погодных условий. В то же время переброска в алуштинский регион воды из Ялты не рассматривается.
Ранее Аксенов анонсировал строительство новых водохранилищ объемом 8 и 15 млн кубометров в Алуште и Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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