Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +12
море +18

Водный кризис

Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения

10:32 четверг, 28 октября 2021
Алушта
Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения

фото © Новости Крыма

Власти Крыма оценивают ситуацию с водоснабжением в Алуште как нестабильную.

Какое-то время в регионе еще будут возможны ограничения водоподачи, хотя сейчас подобных решений нет, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Симферополь проскочил весь период, уже ограничений по Симферополю не будет. Алушта – последняя точка осталась, но в результате ТЭО (технико-экономическое обоснование) по строительству нового водохранилища этот вопрос будет снят, но какое-то время возможно еще будут ограничения. Сегодня таких решений нет и в ближайшее время не планируется вводить», – сказал глава республики.

По словам Аксенова, водоснабжение Алушты все еще зависит от погодных условий. В то же время переброска в алуштинский регион воды из Ялты не рассматривается.

Ранее Аксенов анонсировал строительство новых водохранилищ объемом 8 и 15 млн кубометров в Алуште и Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды. В Крыму может снова случиться дефицит воды.

Выросшую на крыше ялтинского недостроя сосну пересадили в один из скверов. Сосна, которая чудом выросла на вершине недостроенного детского сада в Ялте на улице Тимирязева, успешно пересажена в один из городских скверов.

Власти Ялты пообещали расчистить протекающие через город реки. Расчистка рек и возвращение их в свои русла станет самым масштабным этапом ликвидации последствий июньского наводнения в Ялте.

Симферопольские дети играют рядом с утопающей в мусоре спортплощадкой. Жители столицы Крыма пожаловались, что никто не торопится приводить территорию в порядок.

Коронавирус в Крыму
В Крыму очередной ковидный антирекорд

В Крыму очередной ковидный антирекорд

В Крыму за 27 октября выявили 681 случай заболевания коронавирусом за сутки.

Общество
Какой сегодня праздник 28 октября

Какой сегодня праздник 28 октября фото

Сегодня, 28 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город

Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город

Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.

Коронавирус в Крыму
Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов

Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов

Россияне, планировавшие отдохнуть в Крыму во время предстоящих семидневных выходных, начали отменять брони в отелях после ужесточения правил заселения.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации