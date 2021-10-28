Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения

фото © Новости Крыма

Власти Крыма оценивают ситуацию с водоснабжением в Алуште как нестабильную.

Какое-то время в регионе еще будут возможны ограничения водоподачи, хотя сейчас подобных решений нет, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Симферополь проскочил весь период, уже ограничений по Симферополю не будет. Алушта – последняя точка осталась, но в результате ТЭО (технико-экономическое обоснование) по строительству нового водохранилища этот вопрос будет снят, но какое-то время возможно еще будут ограничения. Сегодня таких решений нет и в ближайшее время не планируется вводить», – сказал глава республики.

По словам Аксенова, водоснабжение Алушты все еще зависит от погодных условий. В то же время переброска в алуштинский регион воды из Ялты не рассматривается.

Ранее Аксенов анонсировал строительство новых водохранилищ объемом 8 и 15 млн кубометров в Алуште и Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды. В Крыму может снова случиться дефицит воды.

Выросшую на крыше ялтинского недостроя сосну пересадили в один из скверов. Сосна, которая чудом выросла на вершине недостроенного детского сада в Ялте на улице Тимирязева, успешно пересажена в один из городских скверов.

Власти Ялты пообещали расчистить протекающие через город реки. Расчистка рек и возвращение их в свои русла станет самым масштабным этапом ликвидации последствий июньского наводнения в Ялте.

Симферопольские дети играют рядом с утопающей в мусоре спортплощадкой. Жители столицы Крыма пожаловались, что никто не торопится приводить территорию в порядок.