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Власть

Выросшую на крыше ялтинского недостроя сосну пересадили в один из скверов

Сосна, которая чудом выросла на вершине недостроенного детского сада в Ялте на улице Тимирязева, успешно пересажена в один из городских скверов.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Наше зеленое чудо – сосну, которая выросла на садиковском недострое, удалось аккуратно снять с «постамента». Даже ювелирно, – написала Павленко в своем telegram-канале. – Она пересажена в более подходящее место – сквер имени Данилевского».

Павленко уточнила, что место для сосны выбрали горожане. Ухаживать за деревом теперь будут сотрудники городского «Зеленстроя».

Павленко в середине октября сообщила, что жители во время сноса недостроенного детсада на улице Тимирязева попросили спасти сосну, выросшую на вершине одной из конструкций. Власти пообещали сохранить дерево для будущей школы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что школу здесь построят за два года. Субсидия на строительство новой школы на улице Тимирязева выделяется в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» на 2023-2024 годы. Заявка на строительство объекта прошла конкурсный отбор и одобрена министерством просвещения Российской Федерации. Проектная мощность будущей школы – 1100 мест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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