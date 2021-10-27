Коронавирус в Крыму
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Возобновить проведение массовых мероприятий в Крыму могут уже к Новому году
фото © Новости Крыма
Власти Крыма допускают возможность возобновления массовых мероприятий в республике к Новому году при условии соблюдения всех антиковидных мер.
Об этом, по данным ТАСС, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
«Надеемся, что при соблюдении всех мер и серьезном отношении везде, во всех сферах, потому что надо начинать с себя прежде всего, мы весной сможем проводить массовые мероприятия снова. Сейчас на это нужно все усилия направить. Может быть, даже не весной, может быть, даже к Новому году», - сказал Волченко.
С начала пандемии в регионе заразились более 93 тыс. человек выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе введены QR-коды.
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