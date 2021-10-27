Власти Ялты пообещали расчистить протекающие через город реки

Расчистка рек и возвращение их в свои русла станет самым масштабным этапом ликвидации последствий июньского наводнения в Ялте.

Об этом написала на своей странице в социальных сетях глава местной администрации Янина Павленко.

«Готовимся к старту самого масштабного этапа ликвидации последствий ЧС. Впереди расчистка рек и возвращение их в свои русла. Первая задача – окончательно расчистить реки, которые проходят через город – Дерекойку, Бабу и Водопадную», – сообщила она.

По информации Павленко, на все эти цели из резервного фонда республики выделено более 30,5 млн рублей. «Еще 8,9 миллиона рублей фонда уйдет на расчистку улицы Джафера Сейдамета», – добавила она и уточнила, что поступление средств ожидается уже на этой неделе, а затем будет выбран подрядчик. В ноябре начнутся собственно работы.

Глава администрации также отметила, что параллельно «Крымводхоз» за средства федерального бюджета окончательно расчистит и вернет в прежние русла реки в Симеизе, Кореизе, в районе кооператива «Хуторок» и на улице Джафера Сейдамета. «Все работы по расчистке должны быть завершены до Нового года», – пообещала градоначальница.

При этом она обратилась к ялтинцам с просьбой «не добавлять лишних задач к тем, которые поставила стихия». «В Кореизе в русло реки неизвестными сброшено огромное количество грунта. Теперь думаем, как оперативно все это вывезти, чтобы «Крымводхоз» смог приступить к работам», – рассказала Павленко. Она добавила, что одновременно муниципальный контроль и экологи ищут тех, кто сбросил грунт.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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