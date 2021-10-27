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Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов

09:09 среда, 27 октября 2021
Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов

фото © Новости Крыма

Ущерб от антиковидных мер предприниматели якобы могут компенсировать за счет доставки на дом.

Крымские власти решили проанализировать прибыль заведений общепита после введения системы QR-кодов и запрета на работу по ночам, заявила вице-премьер республики Ирина Кивико.

По ее словам, вместе с федеральной налоговой службой к пятнице проведут анализ работы крупных заведений общественного питания на предмет падения выручки, передают «Вести Крым». Ранее такой анализ, отметила Кивико, проводили в прошлом году.

Вице-премьер заявила, что прошлогодний анализ показал рост выручки заведений общепита за счет доставки на дом и реализации вне помещений.

Как сообщалось, с 25 октября QR-коды ввели для граждан, которые посещают кафе, бары, клубы, спортзалы, театры, библиотеки и музеи в Крыму.

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