Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму усилили ковидные проверки отелей и здравниц ● «Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде» ● В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов ● В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19 ● В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей
Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов
фото © Новости Крыма
Ущерб от антиковидных мер предприниматели якобы могут компенсировать за счет доставки на дом.
Крымские власти решили проанализировать прибыль заведений общепита после введения системы QR-кодов и запрета на работу по ночам, заявила вице-премьер республики Ирина Кивико.
По ее словам, вместе с федеральной налоговой службой к пятнице проведут анализ работы крупных заведений общественного питания на предмет падения выручки, передают «Вести Крым». Ранее такой анализ, отметила Кивико, проводили в прошлом году.
Вице-премьер заявила, что прошлогодний анализ показал рост выручки заведений общепита за счет доставки на дом и реализации вне помещений.
Как сообщалось, с 25 октября QR-коды ввели для граждан, которые посещают кафе, бары, клубы, спортзалы, театры, библиотеки и музеи в Крыму.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым получил от России бюджетный кредит на 7,7 млрд рублей. Власти Крыма утверждают, что правительство России выделило Крыму кредит в сумме 7,7 млрд рублей на строительство четырех жилищных объектов.
Алкоголь в России подорожает к Новому году. В России к Новому году подорожают крепкий алкоголь, а также вина и пиво, рост цен составит до 15%.
Доходы крымского бюджета за 9 месяцев составили 126,1 миллиардов рублей. На заседании Совета министров Республики Крым заслушали информацию заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико об обеспечении выполнения утвержденных в местных бюджетах показателей за девять месяцев текущего года, а также ряд других вопросов.
Коронавирус оставил Севастополь без богачей. Севастополь вошел в число регионов, где за последний год не осталось богатых семей, которые могут похвастаться высоким уровнем дохода, позволяющим купить все, что хочется.
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.
Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город
Попасть в Севастополь с 30 октября не смогут ни туристы с России, ни крымчане, ни севастопольцы, если у них не будет одного из трех медицинских документов, установленных новым указом губернатора.
Какой сегодня праздник 27 октября
Сегодня, 27 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
вчера
В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов
В правительстве Крыма обсуждают вопрос «заградительных мероприятий» в целях недопущения на полуостров инфицированных ковидом.