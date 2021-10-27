Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами ● Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун ● Возобновить проведение массовых мероприятий в Крыму могут уже к Новому году ● Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город ● Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября
Важно: власти Крыма рассказали как будут работать алкогольные магазины в Крыму в нерабочую неделю
фото © www.vedomosti.ru
В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября все магазины в Крыму, включая так называемые алкомаркеты, продолжат работать по обычному графику.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленной политики РК.
Ранее некоторые СМИ, со ссылкой на источники, сообщили о закрытии в Москве магазинов, которые преимущественно продают алкогольную продукцию.
«Все продовольственные и непродовольственные магазины будут работать в обычном режиме, но с выполнением требований Роспотребнадзора», - сообщили в ведомстве.
Требований об ограничении работы объектов торговли не было указано ни в региональном указе об ужесточении антиковидных мер, ни в указе президента РФ Владимира Путина об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года.
В то же время крымские власти заявили, что не собираются вводить локдаун и устанавливать блокпосты. С 25 октября в Крыму были введены дополнительные ограничения для жителей и гостей региона из-за ухудшения эпидобстановки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольским работникам не выплачивают зарплату. Следователи в Севастополе устанавливают обстоятельства невыплаты заработной платы работникам частной компании.
«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах. Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.
В Севастополе подорожали овощи, сметана и колбаса. За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировали подорожание ряда овощей, сметаны и колбасы.
«Крымский титан» задолжал более 37 миллионов за аренду земли. Владелец крупнейшего производителя диоксида титана на территории Восточной Европы, работа которого привела к экологическому ЧП на севере Крыма, должен выплатить 37,5 млн рублей арендной платы.
Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город
Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.
Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил министерство транспорта России не направлять в республику дополнительные туристические рейсы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что на предстоящей выходной неделе в республике не будут вводить полный локдаун – бизнес продолжит работать, но с ограничениями.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
25 октября
Рост смертности в Крыму: морги загружены
25 октября
Возобновить проведение массовых мероприятий в Крыму могут уже к Новому году
Власти Крыма допускают возможность возобновления массовых мероприятий в республике к Новому году при условии соблюдения всех антиковидных мер.