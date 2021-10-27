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Важно: власти Крыма рассказали как будут работать алкогольные магазины в Крыму в нерабочую неделю

20:00 среда, 27 октября 2021
Важно: власти Крыма рассказали как будут работать алкогольные магазины в Крыму в нерабочую неделю

фото © www.vedomosti.ru

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября все магазины в Крыму, включая так называемые алкомаркеты, продолжат работать по обычному графику.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленной политики РК.

Ранее некоторые СМИ, со ссылкой на источники, сообщили о закрытии в Москве магазинов, которые преимущественно продают алкогольную продукцию.

«Все продовольственные и непродовольственные магазины будут работать в обычном режиме, но с выполнением требований Роспотребнадзора», - сообщили в ведомстве.

Требований об ограничении работы объектов торговли не было указано ни в региональном указе об ужесточении антиковидных мер, ни в указе президента РФ Владимира Путина об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года.

В то же время крымские власти заявили, что не собираются вводить локдаун и устанавливать блокпосты. С 25 октября в Крыму были введены дополнительные ограничения для жителей и гостей региона из-за ухудшения эпидобстановки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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