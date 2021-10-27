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Происшествия

В Симферополе поймали серийного поджигателя автомобилей

Полицейские задержали в Симферополе 42-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге двух автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В полицию Симферополя с разницей в один час поступило два сообщения диспетчерской службы МЧС о том, что по улицам Донская и Куйбышева обнаружены возгорания моторных отсеков двух автомобилей BMW. После локализации пожаров, осмотра мест происшествия, а также необходимых пожаротехнических экспертиз сотрудники полиции установили, что транспортные средства подожгли умышленно», – сообщили в МВД.

Материалы с камер видеонаблюдения позволили установить портрет возможного подозреваемого. Задержанный на допросе рассказал, что знаком с потерпевшими. В течение года он злоупотреблял с ними алкоголем и постоянно ссорился, а в итоге решил отомстить и поджечь их машины.

«Употребив значительное количество спиртосодержащей продукции, он взял зажигалку и отправился к автомобилю обидчика, где и поджег подкрылок переднего колеса. Но на этом мужчина не остановился, увидев автомобиль «ВАЗ», отжал стекло с водительской стороны, открыл капот, похитив при этом аккумулятор и документы из бардачка. После чего спрятал похищенное с целью дальнейшей продажи», – уточнили в МВД.

После этого мужчина увидел автомобиль второго обидчика и точно так же поджег его. В полиции он сознался в этом и в том, что еще два раза в течение месяца пытался поджечь автомобиль «ВАЗ».

Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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