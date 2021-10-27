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Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело по факту кровавых пролежней у подростка

16:12 среда, 27 октября 2021

Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту неоказания медицинской помощи несовершеннолетней.

Дело возбуждено после проверки Следственным комитетом информации о доведении подростка до кровавых пролежней в реанимации детской инфекционной больницы.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам процессуальной проверки сведений из социальных сетей  возбуждено и расследуется уголовное дело по факту неоказания помощи больному (часть 1 статьи 124 УК РФ), – сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Следствием установлено, что 1 сентября текущего года несовершеннолетняя поступила в Республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу, где находилась на лечении до 23 сентября, после этого она была выписана с выздоровлением по основному диагнозу и переведена для дальнейшего лечения в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). При поступлении в РДКБ у девушки были обнаружены телесные повреждения в виде пролежней, отсутствия части кожи и мышц на стопе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства госпитализации и оказания помощи девушке. «Руководителем главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Тереньтевым был организован личный прием мамы девушки. Ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле», – добавила Постнова.

Прокурор республики Олег Камшилов также взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. Прокуратура продолжает проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов, в рамках которых будет дана оценка полноте и качеству оказанной медицинской помощи.

Ранее мама пострадавшей девушки сообщила, что за несколько недель, которые ее дочь провела в реанимации данного учреждения, у нее образовались кровавые пролежни по всему телу в связи с неудовлетворительным отношением к пациентке медперсонала.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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