В Крыму усилили ковидные проверки отелей и здравниц

Теперь в состав групп по проверке предписаний Роспотребнадзора входят сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма, МВД и администраций муниципальных образований.

«В Крыму продолжаются проверки соблюдения предприятиями туристической сферы рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предупреждение распространения COVID-19. С 25 октября проверяется соблюдение требований заселения гостей в объекты размещения, согласно Указа Главы РК», — сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

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