Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде» ● В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов ● В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19 ● В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей ● Эксперт уверен, что QR-коды не защитят Крым от туристов и ковида
В Крыму усилили ковидные проверки отелей и здравниц
Теперь в состав групп по проверке предписаний Роспотребнадзора входят сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма, МВД и администраций муниципальных образований.
«В Крыму продолжаются проверки соблюдения предприятиями туристической сферы рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предупреждение распространения COVID-19. С 25 октября проверяется соблюдение требований заселения гостей в объекты размещения, согласно Указа Главы РК», — сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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