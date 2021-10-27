Водный кризис
Развитие сюжета: Вода для Крыма: ученые оценили запасы собственных ресурсов полуострова ● Путин ошибся: ученый прокомментировал возможность добычи воды из-под Азовского моря ● Водоемы Крыма начали стремительно мелеть ● Приток в водохранилища Крыма сокращается ● На крымском побережье нашли подводный источник пресной воды
В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды
фото © Новости Крыма
В Крыму может снова случиться дефицит воды.
Напряженная ситуация складывается в Алуште. По словам руководителя местного филиала ГУП «Вода Крыма» Юрия Панасенко, объем воды в Изобильненском водохранилище быстро сокращается. Он предложил ввести в городе график подачи воды: 5 часов утром и 5 часов вечером.
Предложение Панасенко вынесено на обсуждение Общественного совета и главы города.
Отметим, что в сентябре общий суммарный объем воды в водохранилищах Крыма, расположенных в руслах рек, сократился на 7 млн кубов по сравнению с августом и составил менее 119 млн кубометров.
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