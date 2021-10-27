Темпы вакцинации в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений

фото © Новости Крыма

Темпы вакцинации от COVID-19 в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«До введения ограничительных мер прививались порядка тысячи человек в день, на сегодня – в среднем порядка 6 тысяч человек», – сообщили в пресс-службе.

Всего в Крыму привито первым компонентом вакцины 594 392 человека, вторым – 528 585. Ревакцинацию прошли 30 184 человек.

Ранее в Крыму ввели QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленный режим. Позже требования были ужесточены для туристов.

По темпам проведения прививочной кампании лидирует Симферополь: привито более 60% жителей города. В Черноморском районе, Евпатории, Алуште, Судаке, Советском районе привито более 50%. При этом в пунктах вакцинации наблюдаются огромные очереди, глава Крыма поручил увеличить количество мест, где крымчане могут привиться.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде». В горздраве отметили, что нужно немного потерпеть, пока продолжаются организационные процессы.

В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19. При этом в Министерстве здравоохранения РК уже сделали федеральную заявку на дополнительные поставки.

В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей. На прошлой неделе минздрав Крыма сообщил о 4800 выявленных случаях COVID-19 у пациентов в возрасте от 7 до 18 лет.

Эксперт уверен, что QR-коды не защитят Крым от туристов и ковида. Требование QR-кодов при заселении в отели не ограничит поток туристов в Крым, а только создаст сложности в работе легального сектора.