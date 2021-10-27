Власть
«Тавриду» свяжут с Алуштой за 95 миллиардов рублей
Уже завершаются проектно-расчетные работы для строительства новой трассы.
В Крыму построят новую магистраль, которая соединит федеральную трассу «Таврида» южным берегом полуострова.
Новая дорога протяженностью 35 километров возьмет начало от Белогорска и будет проложена до алуштинского села Приветное. По сути, это будет продолжением «Тавриды». Строительством займется компания «ВАД», стоимость реализации проекта составляет 95 миллиардов рублей.
Сейчас завершаются проектно-расчетные работы, которые обошлись в 60 миллионов рублей. Дорога будет состоять из четырех полос, в проекте предусмотрена установка двух сотен подпорных стен, создание новых подземных коммуникаций и строительство смотровых площадок.
Проектировщики заверили, что местная экосистема не пострадает от появления нового объекта, а сама трасса станет главным конкурентом Ялтинского шоссе.
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