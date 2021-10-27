Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +12
море +18

Власть

«Тавриду» свяжут с Алуштой за 95 миллиардов рублей

Уже завершаются проектно-расчетные работы для строительства новой трассы.

В Крыму построят новую магистраль, которая соединит федеральную трассу «Таврида» южным берегом полуострова.

Новая дорога протяженностью 35 километров возьмет начало от Белогорска и будет проложена до алуштинского села Приветное. По сути, это будет продолжением «Тавриды». Строительством займется компания «ВАД», стоимость реализации проекта составляет 95 миллиардов рублей.

Сейчас завершаются проектно-расчетные работы, которые обошлись в 60 миллионов рублей. Дорога будет состоять из четырех полос, в проекте предусмотрена установка двух сотен подпорных стен, создание новых подземных коммуникаций и строительство смотровых площадок.

Проектировщики заверили, что местная экосистема не пострадает от появления нового объекта, а сама трасса станет главным конкурентом Ялтинского шоссе.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ограничить. Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ненадолго ограничить из-за противопожарных учений.

Обещанные расписания движения автобусов не появились на симферопольских остановках. Не все остановки общественного транспорта в Симферополе оснастили расписаниями движения автобусов.

Стали известны города Крыма с самыми плохими дорогами. С начала года Центр управления регионом Республики Крым зафиксировал 11 978 сообщений в соцсетях по дорожной тематике.

В Севастополе над Камышовым шоссе пустят поезда. Рабочие завершили установку железнодорожного путепровода.

Коронавирус в Крыму
Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город

Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город

Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.

Коронавирус в Крыму
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму

Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.

Коронавирус в Крыму
Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город

Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город

Попасть в Севастополь с 30 октября не смогут ни туристы с России, ни крымчане, ни севастопольцы, если у них не будет одного из трех медицинских документов, установленных новым указом губернатора.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов

Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов

Ущерб от антиковидных мер предприниматели якобы могут компенсировать за счет доставки на дом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации