Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября

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По данным Минкурортов, ажиотажного спроса на бронирование отдыха в Крыму в ноябре нет. Уровень спроса остается на октябрьском уровне.

Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«По анализу бронирования можно отметить, что ажиотажного спроса на размещение нет, но есть стабильный интерес. Так на время с 30 октября по 7 ноября он остается на уровне октября. Средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, отелей 5 звезд – 80%, 4 звезд – 68, 3 – 62%», — сказал Волченко.

Также министр отметил, что бронирование ноября осуществлялось намного заранее, в частности по третьему этапу стимулирования внутренних поездок по России. В дни вынужденных каникул главной задачей остается «сбить» пик эпидситуации, позаботиться о своем здоровье, сделать прививку или ревакцинироваться.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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