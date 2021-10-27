Происшествия
Спасатели Севастополя вызволили из заточения пожилую женщину
Пожилая женщина просила о помощи, но не могла покинуть собственную квартиру.
Севастопольские спасатели в присутствии сотрудников полиции открыли запертую квартиру, в которой находился человек, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты.
Сообщение о том, что в закрытой квартире по улице Фадеева находится человек, который просит о помощи, спасатели получили 25 октября в 10 часов 17 минут. Обратившийся в экстренную службу мужчина рассказал, что его пожилой матери стало плохо – женщина упала и не может дотянуться до ключей, в то время как он находится снаружи и не может попасть в дом, чтобы ей помочь.
«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и при помощи аварийно-спасательного инструмента обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи», – уточнили в ведомстве.
Работы были завершены в 11 часов 58 минут. От ГКУ ЦГЗ г. Севастополя было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.
В тексте использованы материалы: Форпост
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