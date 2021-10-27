Происшествия
Симферопольский самокатчик стал жертвой нападения собачьей стаи
На днях жителя Симферополя искусали собаки, когда он возвращался домой на электросамокате.
Вечером Дмитрий Вахрушев ехал домой на электросамокате минуя жилые дворы в районе улицы Ракетная. Стая бродячих собак, которых прикормили местные жители, набросились на Дмитрия. Разъяренные животные сбили мужчину с самоката, и он упал на землю, ударившись виском о камень, — пишет КП-Крым.
«Дальше под раздачу пошло все — руки, ноги, самокат. Я отбивался как мог. На подмогу прибежал парень какой-то, собаки ретировались. Я попросил его вытащить мой мобильник из кармана и вызвать «скорую», поскольку у меня пальцы были разорваны в клочья — с них текла кровь», — рассказывает Дмитрий.
В травмпункте мужчине оказали первую помощь. Медики зафиксировали множественные укушенные раны верхних, нижних конечностей и лица, дали направление на прививки от бешенства.
Полиция приняла заявление от пострадавшего. Судебно-медицинская экспертиза пройдена. Симферополец надеется получить денежную компенсацию через суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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