Симферопольские дети играют рядом с утопающей в мусоре спортплощадкой

Жители столицы Крыма пожаловались, что никто не торопится приводить территорию в порядок.

На спортивной площадке в Симферополе на улице Никанорова уже около месяца не убирают мусор – образовалась стихийная свалка, масштаб которой с каждым днем увеличивается. Об этом в сообществе «Инцидент Крым / Симферополь / Севастополь ДТП» рассказала жительница столицы республики Наталья Шатайло.

«Пишу потому, что жутко достала эта ситуация! До каких пор на площадках придомовых территорий будет наблюдаться такая свалка? Неужели некому убрать и нет ответственных за порядок? Симферополь, улица Никанорова, 9. Уже около месяца не убирают мусор. Все бы ничего, да только вот в двух шагах детская площадка... Вонь стоит жуткая! Очень хотелось бы, чтобы коммунальщики обратили внимание!» - написала Наталья.

«Это все Байден (президент США – прим.) приходит и мусорит», - пошутил в комментарии пользователь Александр Филипкин.

«Так это же коммунальщики туда мусор бросают! Сами и бросаете. Так заботит, что дети играют в грязи - уберите. Ах, да. Конечно. Это ж не наша обязанность! Есть же коммунальщики. Они должны. Ну тогда ждите у моря погоды. Мусорники полные и все равно туда пихают мусор», - написала пользователь соцсети Алена Овдеенко.

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