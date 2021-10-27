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Власть

Силовики нагрянули с проверкой в администрацию Керчи

Сотрудники силовых структур проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Это плановая проверка. Такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета», — подчеркнул глава.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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