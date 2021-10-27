Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город

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Попасть в Севастополь с 30 октября не смогут ни туристы с России, ни крымчане, ни севастопольцы, если у них не будет одного из трех медицинских документов, установленных новым указом губернатора.

Решение приняли на оперативном штабе по борьбе с ковидом в правительстве во вторник, соответствующие указы опубликованы в ночь на среду. По словам губернатора Михаила Развожаева, делается это для того, чтобы среди приезжающих не было тех, кто может являться источником заражения COVID-19.

Чтобы обеспечить это, на пунктах пропуска вместе с паспортом будут требовать один из трех документов: сертификат о вакцинации против COVID-19 (или QR-код), сертификат о перенесенной в течение полугода коронавирусной инфекции (или QR-код) или справку о медотводе от прививки в связи с медицинскими противопоказаниями, заверенную руководителем организации. Что касается последнего документа, то он будет недействителен без справки об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа. Сам же ПЦР-тест отдельно не будет являться основанием для пропуска как в сам город, так и в гостиницы и отели в границах региона.

Новые требования будут распространяться на всех туристов без исключения. При этом к севастопольцам отношение будет даже жестче: требовать один из трех документов у них будут не только при въезде, но и при выезде.

«И для севастопольцев, которые планируют выехать из Севастополя, и для крымчан, которые планируют заехать в Севастополь – точно такие же три документа. Иначе эта система эффективности не даст. Просто справка ПЦР не будет являться документом, который будет обеспечивать возможность заселения в гостиницу и точно такой же пакет из трех этих документов мы будем проверять на въезде в город на пунктах пропуска», – сказал Развожаев.

Как сообщил и. о. директора департамента безопасности Севастополя Алексей Краснокутский, пункты пропуска в регион будут установлены в пяти местах на автомобильных дорогах на въездах в город. Он отметил, что это количество блокпостов не окончательное - «в зависимости от пассажиропотока могут быть и другие пункты пропуска, если будет необходимость».

Блокпосты появятся в районе села Гончарного на трассе Ялта – Севастополь, на границе села Терновка, на 257-м километре трассы «Таврида» (у стелы «Якорь»), на повороте с Орловского моста на село Вишневое и у села Фронтового.

Для дежурства совместно с представителями власти и сотрудниками внутренних дел привлекут народных дружинников, казаков и членов общественной организации «Блокпост». Медработники задействованы не будут. Краснокутский отметил, что все пункты контроля будут круглосуточными.Другой график дежурства определен для дополнительного пункта пропуска, который откроют на железнодорожном вокзале. Работать он будет с 5-00 до 21-00, так как поезда поздно вечером и ночью в Севастополь не прибывают, уточнил Краснокутский. Он подчеркнул, что в случае обнаружения в общественном транспорте людей, не имеющих необходимых медицинских документов, их будут высаживать из автобусов. То же касается пассажиров поездов.

«Все междугородние поезда, все электрички, которые следуют от Республики Крым к городу Севастополю, будут контролироваться. Поэтому уважаемых граждан, которые думают, что они попытаются просочиться по этим видам транспорта, хотим предупредить, что все въездные пути на всех видах транспорта в Севастополь будут проконтролированы. У нас на пунктах пропуска будут пункты обогрева, мы предоставим все необходимое, чтобы человек был обогрет, конечно, мы не бросим его на дороге. Но обратный проезд он обеспечивает самостоятельно», – сказал Краснокутский.

Как пояснили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», единственном перевозчике в поездах дальнего следования, идущих в Крым и Севастополь, проверять у пассажиров медицинские документы в связи с новыми ограничениями в Севастополе представители компании не будут.

«Для проезда в поездах АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» не установлено требований Роспотребнадзора к обязательной сдаче теста, в том числе методом ПЦР, равно как требований к наличию и предъявлению при посадке в поезд справки (сертификата), либо QR-кода, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19. Компания рекомендует пассажирам заранее уточнять информацию о дополнительных ограничительных мерах на территориях субъектов РФ при планировании поездок», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании также утонили, что в случае возложения на перевозчика дополнительных обязательств соответствующую информацию для пассажиров непременно разместят на официальном сайте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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