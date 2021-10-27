Прогноз погоды в Крыму на среду 27 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 27 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 13, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 100 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 83 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 14, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 81 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 100 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 15, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 25, в Одессе - 13, в Сочи - 19, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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