Власть
Пригород Симферополя из-за аварии остался без воды
Сегодня рано утром окрестности Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в районе железнодорожных путей.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Водоснабжение ограничено с 6 утра в пгт. Грэсовский, селе Укромное и прилегающих населенных пунктах.
Кроме того, с полуночи симферопольский микрорайон Пневматика на полтора дня остался без воды из-за работ на сетях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В проблемном переулке Симферополя пообещали сделать канализацию. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил решить проблемные вопросы в переулке Мраморный (район железнодорожного вокзала), где отсутствуют пешеходные зоны и инженерные коммуникации.
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