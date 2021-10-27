Пригород Симферополя из-за аварии остался без воды

Сегодня рано утром окрестности Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в районе железнодорожных путей.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Водоснабжение ограничено с 6 утра в пгт. Грэсовский, селе Укромное и прилегающих населенных пунктах.

Кроме того, с полуночи симферопольский микрорайон Пневматика на полтора дня остался без воды из-за работ на сетях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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