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Власть

Пригород Симферополя из-за аварии остался без воды

Сегодня рано утром окрестности Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в районе железнодорожных путей.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Водоснабжение ограничено с 6 утра в пгт. Грэсовский, селе Укромное и прилегающих населенных пунктах.

Кроме того, с полуночи симферопольский микрорайон Пневматика на полтора дня остался без воды из-за работ на сетях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В проблемном переулке Симферополя пообещали сделать канализацию. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил решить проблемные вопросы в переулке Мраморный (район железнодорожного вокзала), где отсутствуют пешеходные зоны и инженерные коммуникации.

Вход в Ботанический сад КФУ возможно станет платным. В социальных сетях распространяют информацию о том, что ботанический сад Крымского федерального университета может стать платным.

Вода для Крыма: ученые оценили запасы собственных ресурсов полуострова. Собственных водных ресурсов в Крыму достаточно для нужд населения и развития экономики, однако бесперебойное водообеспечение региона возможно только при их рациональном использовании.

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