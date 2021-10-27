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Власть

Пресс-секретарь Путина пообещал «последствия» Зеленскому из-за Крыма

13:38 среда, 27 октября 2021
Пресс-секретарь Путина пообещал «последствия» Зеленскому из-за Крыма

фото © gazeta.ru

Слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются «заявлением о территориальных притязаниях к России».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам в среду, передает РИА Новости.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото», о котором шел многолетний судебный спор, должно быть передано Украине.

После оглашения судебного решения Зеленский пообещал вернуть Крым так же, как коллекцию ценных крымских артефактов.

«Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым», написал он в своем Twitter.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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