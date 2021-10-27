Власть
Пресс-секретарь Путина пообещал «последствия» Зеленскому из-за Крыма
фото © gazeta.ru
Слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма являются «заявлением о территориальных притязаниях к России».
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам в среду, передает РИА Новости.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото», о котором шел многолетний судебный спор, должно быть передано Украине.
После оглашения судебного решения Зеленский пообещал вернуть Крым так же, как коллекцию ценных крымских артефактов.
«Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым», написал он в своем Twitter.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зеленский пообещал «вернуть» Крым после решения о скифском золоте. Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым решение апелляционного суда Амстердама о скифском золоте и пообещал вернуть и Крымский полуостров.
Суд отстранил от должности главу горсовета Евпатории Харитоненко. Евпаторийский городской суд отстранил от занимаемой должности главу муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко.
Мэр Феодосии Сергей Бовтуненко ушел в отставку. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ялта заключит побратимское соглашение с Выборгом. Власти Ялты начали подготовку к заключению побратимского соглашения с Выборгским районом Ленинградской области.
Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город
Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.
Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город
Попасть в Севастополь с 30 октября не смогут ни туристы с России, ни крымчане, ни севастопольцы, если у них не будет одного из трех медицинских документов, установленных новым указом губернатора.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
вчера
Рост смертности в Крыму: морги загружены
25 октября
Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов
Ущерб от антиковидных мер предприниматели якобы могут компенсировать за счет доставки на дом.