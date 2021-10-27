Власть
Пиарщики Развожаева подчищают в соцсетях неудобные вопросы
Пользователи соцсети сообщают об игнорировании губернатором их комментариев.
Со страницы правительства Севастополя удаляются неугодные комментарии, а губернатор Михаил Развожаев игнорирует вопросы пользователей.
Об исчезновении комментариев в правительственном аккаунте сообщили горожане.
Пост губернатора об установке блокпостов на въездах в регион, которые не будут ни запускать в город, ни выпускать из него без QR-кодов о вакцинации, вызвал бурную реакцию местных жителей. Под публикацией набралось более пяти сотен комментариев, но глава города предпочел реагировать только на задевающие его реплики.
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