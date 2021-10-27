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Власть

Отложения метана в Черном море могут привести к глобальному потеплению

12:56 среда, 27 октября 2021
Отложения метана в Черном море могут привести к глобальному потеплению

фото © Новости Крыма

Вдоль крымского побережья в Черном море крымские ученые обнаружили метан.

По мнению экспертов, в определенных условиях метан может привести к глобальным климатическим изменениям.

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции кандидат биологических наук Наталия Мильчакова.

«В нашем отделе группа молодых исследователей в последние годы зафиксировали вдоль крымского побережья большое количество метановых выходов на глубинах от 0,5 до 50 м. Это природное явление. Но повышение температуры воздуха и воды, а также изменение температуры в донных отложениях могут запустить опасные процессы. Под действием температуры метан начнет выходить в атмосферу, образуя парниковые газы, что может привести к глобальным климатическом изменениям», — отметила кандидат биологических наук.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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