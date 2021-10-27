Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город

фото © пресс-служба правительства Севастополя

Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.

Документы о вакцинации против коронавируса будут проверять не только у въезжающих в Севастополь людей, но и у жителей города, желающих из него выехать. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На блокпостах, которые будут организованы на всех въездах в регион уже в эту субботу, 30 октября, будут разворачивать непривитых горожан, которые захотят выехать за пределы города. Исключение сделают только для тех, кто подтвердит необходимость выезда, например, предъявив билет на самолет или поезд.

В эфире федерального телеканала губернатор разъяснил правила и для въезжающих в Севастополь людей. Так, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не дает права на въезд в город. Теперь к справке о прохождении теста необходимо приложить документ о медицинском отводе, освобождающем от вакцинации. Допускаться на территорию региона будут люди, имеющие прививочный сертификат, QR-код, подтверждающий получение прививки или недавно перенесенное заболевание, или ПЦР с медотводом. Гостям без данных документов въезд в Севастополь будет запрещен.

Такой порядок будет действовать только в период с 30 октября по 7 ноября, когда на всей территории страны объявлены нерабочие дни. Блокпосты будут действовать не только на трех основных дорогах, по которым можно проехать в регион, но и на ж/д вокзале, а также на автовокзале.

Развожаев не исключил, что в связи с работой блокпостов в городе будет затруднено движение транспорта, но выразил надежду на то, что люди откажутся от поездок в вынужденные выходные и не будут создавать пробок. Губернатор напомнил, что на данный момент коронавирусная ситуация в городе самая тяжелая за весь период пандемии.

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