Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября ● Темпы вакцинации в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений ● Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму ● Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город ● Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов
Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город
фото © пресс-служба правительства Севастополя
Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.
Документы о вакцинации против коронавируса будут проверять не только у въезжающих в Севастополь людей, но и у жителей города, желающих из него выехать. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
На блокпостах, которые будут организованы на всех въездах в регион уже в эту субботу, 30 октября, будут разворачивать непривитых горожан, которые захотят выехать за пределы города. Исключение сделают только для тех, кто подтвердит необходимость выезда, например, предъявив билет на самолет или поезд.
В эфире федерального телеканала губернатор разъяснил правила и для въезжающих в Севастополь людей. Так, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не дает права на въезд в город. Теперь к справке о прохождении теста необходимо приложить документ о медицинском отводе, освобождающем от вакцинации. Допускаться на территорию региона будут люди, имеющие прививочный сертификат, QR-код, подтверждающий получение прививки или недавно перенесенное заболевание, или ПЦР с медотводом. Гостям без данных документов въезд в Севастополь будет запрещен.
Такой порядок будет действовать только в период с 30 октября по 7 ноября, когда на всей территории страны объявлены нерабочие дни. Блокпосты будут действовать не только на трех основных дорогах, по которым можно проехать в регион, но и на ж/д вокзале, а также на автовокзале.
Развожаев не исключил, что в связи с работой блокпостов в городе будет затруднено движение транспорта, но выразил надежду на то, что люди откажутся от поездок в вынужденные выходные и не будут создавать пробок. Губернатор напомнил, что на данный момент коронавирусная ситуация в городе самая тяжелая за весь период пандемии.
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