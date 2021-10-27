Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город ● Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов ● В Крыму усилили ковидные проверки отелей и здравниц ● «Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде» ● В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму
фото © zdrav.expert
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
«За 26 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 670 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 93 984 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.
Накануне COVID-19 заболели 662 человека.
За прошедшие сутки в регионе выздоровели 963 человека, скончались 16. С начала пандемии в Крыму выздоровели 79 738 пациента, умерли 2 927 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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