Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму

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За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«За 26 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 670 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 93 984 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.

Накануне COVID-19 заболели 662 человека.

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 963 человека, скончались 16. С начала пандемии в Крыму выздоровели 79 738 пациента, умерли 2 927 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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