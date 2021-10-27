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Коронавирус в Крыму

Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму

10:32 среда, 27 октября 2021
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму

фото © zdrav.expert

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«За 26 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 670 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 93 984 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.

Накануне COVID-19 заболели 662 человека.

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 963 человека, скончались 16. С начала пандемии в Крыму выздоровели 79 738 пациента, умерли 2 927 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19. При этом в Министерстве здравоохранения РК уже сделали федеральную заявку на дополнительные поставки.

В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей. На прошлой неделе минздрав Крыма сообщил о 4800 выявленных случаях COVID-19 у пациентов в возрасте от 7 до 18 лет.

Эксперт уверен, что QR-коды не защитят Крым от туристов и ковида. Требование QR-кодов при заселении в отели не ограничит поток туристов в Крым, а только создаст сложности в работе легального сектора.

В Севастополе разворачивают сотни дополнительных ковидных коек. На базе терапевтического корпуса городской больницы №1 в Севастополе открывают дополнительный коечный фонд для ковидных больных.

Коронавирус в Крыму
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму

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