Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов ● В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19 ● В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей ● Эксперт уверен, что QR-коды не защитят Крым от туристов и ковида ● В Севастополе разворачивают сотни дополнительных ковидных коек
«Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде»
фото © sevpansionati.ru
В горздраве отметили, что нужно немного потерпеть, пока продолжаются организационные процессы.
В Севастополе пациенты, отправленные на лечение с диагнозом COVID-19 в ковидный госпиталь на базе пансионата «Изумруд», жалуются на неприемлемые условия содержания больных. Соответствующее обращение людей появилось в социальных сетях. Как отмечает автор текста, сделать это пришлось «от безысходности».
По его словам, в «Изумруде» лечением пациентов не занимаются, врачи не приходят на осмотры, необходимых лекарств нет, а кормят больных исключительно хлебом и яйцом. Когда же и без того слабое состояние пациентов ухудшается, и им уже не обойтись без аппарата ИВЛ, людей переводят обратно в девятую или первую горбольницы.
«Люди голодают и лежат без лечения! <…> До нас никому нет дела. Помогите людям жить», – просит автор обращения.
Чтобы выяснить, действительно ли так плачевно обстоят дела в открытом неделю назад ковидном корпусе пансионата «Изумруд», СМИ обратились в департамент здравоохранения.
Там подтвердили, что некоторые сложности в работе коронавирусного госпиталя есть, и напомнили, что он был развернут в кратчайшие сроки в связи с резким ухудшением эпидситуации в городе. Именно поэтому работа в «Изумруде» еще не до конца налажена. Кроме того, дает о себе знать дефицит специалистов.
«В настоящее время некоторые организационные процессы продолжаются. Так, до настоящего времени формируется кадровый состав. В госпитале работают 13 врачей (хирурги, реаниматологи и т.д.), а также 24 медицинских сестры и 28 санитаров», – сообщили в ведомстве.
В частности, добавили в горздраве, в госпитале не хватает терапевтов – в ближайшие дни там ожидают приезд нескольких специалистов из городов России.
В тексте использованы материалы: Форпост
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