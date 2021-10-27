Какой сегодня праздник 27 октября

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Сегодня, 27 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Яхромской иконы Божией Матери

Яхромская икона Богородицы однажды явилась перед юношей Космой, который сопровождал своего хозяина, больного помещика. Косма остановился, чтобы передохнуть на берегу реки Яхром, рядом со Владимиром, а больной уснул. В какой-то момент Косма вдруг заметил яркое свечение, исходящий от ближнего дерева, и услышал голос: “Внимай и пойми слова жизни. Живите богоугодной жизнью и ищите радости праведных, и тогда вы будете наслаждаться вечными благословениями». Оказалось, что это свечение было от иконы Успения Пресвятой Богородицы.

По внутреннему велению, Косма взял в руки икону и положил ее на своего учителя, который тут же исцелился. После чего срок рабства Космы истек, и он направился в Киево-Печерский монастырь. Там он принял постриг и всех удивил своими собственными духовными познаниями и усилиями.

Когда разгорелась революция, то Космину обитель закрыли. При этом каменные храмы, построенные в 17 веке сохранились. В 1990 году обитель начали возрождать, благодаря стараниям местных жителей. Сегодня это действующий монастырь, в котором хранятся мощи Космы Яхромского, а также копия Яхромской иконы Богородицы.

Традиционно перед образом молятся об избавлении от телесных и душевных страданий.

День памяти преподобной Параскевы Сербской

Родилась святая в благочестивой болгарской семье, жившей в XI веке в селении Епиват, между Силистрией и Константинополем. Однажды, как стрела, пронзили ее сердце услышанные за Богослужением слова Господа: “Иже хощет по Мне идти, да отвержется себе».

С тех пор она начала раздавать свою одежду нищим, за что терпела много огорчений от родных. По смерти родителей святая постриглась в монашество и удалилась в Иорданскую долину, где славно подвизалась до глубокой старости.

За два года до кончины преподобной Параскеве явился Ангел и повелел ей вернуться на родину, что она и исполнила. Святая скончалась мирно. Мощи ее, покоящиеся в соборном храме в Яссах, ознаменовались нетлением и многими исцелениями.

Параскева Грязниха

Народный праздник «Параскева Грязниха» отмечается 27 октября (по старому стилю - 14 октября). В церковном календаре это дата памяти святой преподобной Параскевы Сербской. Другие названия праздника: «Параскева Грязнуха», «Параскева Пятница», «Льняниха», «Трепальница». В этот день славянские женщины почитали Параскеву Пятницу, которую считали хранительницей женских традиций и целительницей болезней, «земляной и водяной матушкой».

Также сегодня, 27 октября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage)

- День независимости Туркменистана

- Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day)

- День осенних миражей

- День черной кошки (National Black Cat Day) в США

- День американского пива (National American Beer Day) в США

- День посадки деревьев в Алжире

- День военно-морского флота (Navy Day) в США

- День памяти жертв теракта в парламенте в Армении

- День трех Заиров в Конго

- День наставничества (National Mentoring Day) в США

- День независимости Сент-Винсент и Гренадинов

- День национального флага Греции

- День черновской трагедии в Словакии

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Николай, Кельсий, Сильван, Прасковья, Назар, Гервасий, Протасий.

Что происходило 27 октября в прошлые годы

1662 - Франция приобретает у английского короля Карл II город Дюнкерк.

1873 - американцу Джозефу Глиддену был выдан патент на изобретение колючей проволоки.

1895 - строительство первой линии Транссибирской магистрали завершено.

1938 - образован Союз советских художников Украины, решение было принято на I съезде художников УССР.

1951 - впервые радиация используется при лечении раковых опухолей.

1971 - Демократическая Республика Конго переименована в Заир.

1982 - население «поднебесной» империиКитая превысило миллиард.

1984 - началась использоваться Байкало-Амурская магистраль.

1990 - президентом Киргизской ССР стал Аскар Акаев.

1999 - террористы открывают огонь в армянском парламентепогибли спикер и премьер-министр.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 октября. Какие праздники будут завтра?

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