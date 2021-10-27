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Власть

Для крымчан изменились правила парковки в жилых комплексах

14:58 среда, 27 октября 2021

С 28 октября машиноместо больше не будет ограничиваться по максимально допустимым размерам.

Об этом сообщил первый зампредседателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК Алексей Костин.

«Установлено, что размеры машино-места не могут быть меньше 5,3 метров в длину и 2,5 метров в ширину. Данные параметры были введены еще в 2016 году Минэкономразвития РФ и остаются прежними. В то же время начиная с 28 октября 2021 года ранее установленный лимит по максимально допустимым размерам машино-мест в 6,2х3,6 метров отменяется», — сказал Костин.

По словам чиновника, такое нововведение облегчит перевозку инвалидов-колясочников, которым требуется определенный зазор для безопасной высадки.

Кроме того, правообладатели смогут оформить документы на машино-место даже если габариты транспортного средства не определены.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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