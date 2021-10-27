Директор крымской фирмы осужден за миллионные махинации

В Крыму суд признал виновным директора одного из симферопольских предприятий в сокрытии нескольких миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Крыма.

В 2019 году компания, которую возглавлял подсудимый, неоднократно получала от налоговых органов решения о взыскании недоимок по налогам, общая сумма которых составила 23 млн. рублей. Все счета фирмы арестовали, но директор предприятия решил рассчитаться с контрагентами напрямую, избегая официальных операций. В результате его действий был причинен ущерб в размере 2,7 млн. рублей.

- Подсудимый полностью признал свою вину, не оспаривал установленные обстоятельства по делу и их юридическую квалификацию. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск налоговой службы, а в отношении должника запущена процедура банкротства. В реестр требований кредиторов включена налоговая задолженность более чем на 13 миллионов рублей.

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