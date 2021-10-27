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Власть

Более 270 «незаконных объектов» демонтировано в Симферополе с начала года

Свыше 270 незаконно установленных объектов демонтировано в Симферополе с начала 2021 года.

Речь идет о сносе гаражей, заборов, навесов, стопперов, торговых объектов, объектов наружной рекламы, а также объектов капитального строительства.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«С начала года демонтировано 28 объектов наружной рекламы и информации на основании предписаний профильного управления и 27 незаконно установленных нестационарных торговых объектов на основании постановлений администрации города. Также в 2021 году демонтировано 214 нестационарных объектов», - рассказал начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

Он отметил, проводятся работы по демонтажу незаконных объектов, которые препятствуют проведению работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту улично-дорожной сети.

Снос самовольно возведенных объектов капитального строительства осуществляется на основании постановлений администрации города, а также по решению органов судебной власти. «В текущем году осуществлен принудительный снос 7 объектов самовольного строительства на территории Симферополя. В настоящее время также разработана проектно-сметная документация по демонтажу 6 незаконных объектов капитального строительства», – сообщил Гусынин.

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