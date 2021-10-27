Власть
Более 270 «незаконных объектов» демонтировано в Симферополе с начала года
Свыше 270 незаконно установленных объектов демонтировано в Симферополе с начала 2021 года.
Речь идет о сносе гаражей, заборов, навесов, стопперов, торговых объектов, объектов наружной рекламы, а также объектов капитального строительства.
Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
«С начала года демонтировано 28 объектов наружной рекламы и информации на основании предписаний профильного управления и 27 незаконно установленных нестационарных торговых объектов на основании постановлений администрации города. Также в 2021 году демонтировано 214 нестационарных объектов», - рассказал начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.
Он отметил, проводятся работы по демонтажу незаконных объектов, которые препятствуют проведению работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту улично-дорожной сети.
Снос самовольно возведенных объектов капитального строительства осуществляется на основании постановлений администрации города, а также по решению органов судебной власти. «В текущем году осуществлен принудительный снос 7 объектов самовольного строительства на территории Симферополя. В настоящее время также разработана проектно-сметная документация по демонтажу 6 незаконных объектов капитального строительства», – сообщил Гусынин.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Выросшую на крыше ялтинского недостроя сосну пересадили в один из скверов. Сосна, которая чудом выросла на вершине недостроенного детского сада в Ялте на улице Тимирязева, успешно пересажена в один из городских скверов.
Власти Ялты пообещали расчистить протекающие через город реки. Расчистка рек и возвращение их в свои русла станет самым масштабным этапом ликвидации последствий июньского наводнения в Ялте.
Симферопольские дети играют рядом с утопающей в мусоре спортплощадкой. Жители столицы Крыма пожаловались, что никто не торопится приводить территорию в порядок.
Пригород Симферополя из-за аварии остался без воды. Сегодня рано утром окрестности Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в районе железнодорожных путей.
Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город
Нарушителей указа губернатора будут разворачивать обратно на блокпостах.
Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.
Севастополь закрывают: кто и когда не сможет попасть в город
Попасть в Севастополь с 30 октября не смогут ни туристы с России, ни крымчане, ни севастопольцы, если у них не будет одного из трех медицинских документов, установленных новым указом губернатора.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
вчера
Рост смертности в Крыму: морги загружены
25 октября
Власти Крыма пообещали общепиту космическую выручку после введения QR-кодов
Ущерб от антиковидных мер предприниматели якобы могут компенсировать за счет доставки на дом.