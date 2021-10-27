Без прав, но с наркотиками: в Севастополе пьяный лихач устроил погоню

Севастопольские полицейские задержали пьяного водителя без прав, который помимо «букета» из нарушений правил дорожного движения имел при себе запас наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МВД. Как рассказали в ведомстве, во время патрулирования города в поле зрения правоохранителей попал автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого при появлении полиции внезапно изменил траекторию и попытался скрыться во дворах.

Однако погоня закончилась для лихача достаточно быстро – автоинспекторы задержали машину и водителя. Как оказалось, повод избегать общения с правоохранителями у 46-летнего местного жителя действительно был.

«Он имел явные признаки опьянения и накануне по решению суда был лишен права управления за пьяную езду. Но, как оказалось, это был не весь список правонарушений – во время осмотра его машины между сидениями сотрудники ДПС обнаружили полимерный пакетик с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик метадон», - рассказали в МВД и добавили, что от медосвидетельствования задержанный отказался.

Горе-лихачу грозит ответственность сразу по двум статьям Уголовного кодекса России.

Помимо повторного управления машиной в состоянии опьянения мужчине предстоит ответить за незаконные операции с наркотиками. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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