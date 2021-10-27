Бес попутал: симферополец объяснил кражу велением «неведомой силы»

Росгвардейцы задержали жителя Симферополя, который пытался без оплаты вынести из гипермаркета дорогую аудиотехнику.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне вечером.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина. Как оказалось, одному из посетителей торгового зала приглянулся музыкальный центр, однако платить за него он не собирался. Тщательно упаковав технику в коробку и обмотав скотчем, мужчина попытался вынести его мимо кассы.

«Злоумышленник выбрал кассу без кассира и решил ретироваться с похищенным товаром. На выходе его и остановили сотрудники Росгвардии. Задержанным оказался 36-летний местный житель. В качестве оправдания своих действий он попытался заверить правоохранителей в том, что неведомая ему сила заставила присвоить дорогой товар, не оплатив покупку», - уточнили в ведомстве.

Разбираться в его мотивах теперь будет полиция, куда росгвардейцы и передали нарушителя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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