Аксенов попросил минтранс России не направлять в Крым дополнительные рейсы с туристами

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Глава Крыма Сергей Аксенов попросил министерство транспорта России не направлять в республику дополнительные туристические рейсы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Я на прошлой неделе направил обращение в министерство транспорта Российской Федерации в части того, чтобы не вводили дополнительные рейсы. Мое предложение было таким, поскольку на этот временной период начали подавать заявки, чтобы поставить дополнительные рейсы. Я категорически против», – сказал Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что у системы здравоохранения есть свой предел, и с наплывом туристов она может не справиться. «Понимаем ситуацию, понимаем, что будут у всех выходные дни, понимаем, что люди могут захотеть поехать на отдых, однако сегодня эпидемическая ситуация такая, что просим всех: уважаемые сограждане, мы в такой же ситуации, как и другие регионы находимся, и система здравоохранения Крыма имеет свой предел», – отметил он.

Ранее в Крыму ввели QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленный режим. Позже требования были ужесточены для туристов.

При этом вводить тотальный локдаун или устанавливать блокпосты на въезде в республику власти не планируют.

Нерабочей объявлена неделя с 30 октября по 7 ноября. Главы регионов получат возможность продлевать нерабочий период и дальше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.

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