Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что на предстоящей выходной неделе в республике не будут вводить полный локдаун – бизнес продолжит работать, но с ограничениями.

«По Крыму полного локдауна не будет и закрывать все учреждения я не вижу необходимости, неделя будет не рабочая, но тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. Считаю, что все зависит от сознательности крымчан», — сказал Аксенов.

Он добавил, что правительство поддержит предпринимателей, которые понесут убытки в связи с ограничениями. «Ждем решения федерального правительства по мерам поддержки. Понятно, что они и на Крым будут распространяться», — заверил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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