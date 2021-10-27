Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Возобновить проведение массовых мероприятий в Крыму могут уже к Новому году ● Невакцинированным жителям Севастополя запретили покидать город ● Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября ● Темпы вакцинации в Крыму увеличились в шесть раз после введения новых ограничений ● Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму
Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что на предстоящей выходной неделе в республике не будут вводить полный локдаун – бизнес продолжит работать, но с ограничениями.
«По Крыму полного локдауна не будет и закрывать все учреждения я не вижу необходимости, неделя будет не рабочая, но тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. Считаю, что все зависит от сознательности крымчан», — сказал Аксенов.
Он добавил, что правительство поддержит предпринимателей, которые понесут убытки в связи с ограничениями. «Ждем решения федерального правительства по мерам поддержки. Понятно, что они и на Крым будут распространяться», — заверил глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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