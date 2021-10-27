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Коронавирус в Крыму

Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун

17:41 среда, 27 октября 2021
Аксенов не хочет вводить в Крыму полный локдаун

фото © pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что на предстоящей выходной неделе в республике не будут вводить полный локдаун – бизнес продолжит работать, но с ограничениями.

«По Крыму полного локдауна не будет и закрывать все учреждения я не вижу необходимости, неделя будет не рабочая, но тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. Считаю, что все зависит от сознательности крымчан», — сказал Аксенов.

Он добавил, что правительство поддержит предпринимателей, которые понесут убытки в связи с ограничениями. «Ждем решения федерального правительства по мерам поддержки. Понятно, что они и на Крым будут распространяться», — заверил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Максимум по числу заражений коронавирусом установлен в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем в республике с начала пандемии.

«Люди голодают и лежат без лечения». Севастопольцы пожаловались на условия в ковидном «Изумруде». В горздраве отметили, что нужно немного потерпеть, пока продолжаются организационные процессы.

В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19. При этом в Министерстве здравоохранения РК уже сделали федеральную заявку на дополнительные поставки.

В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей. На прошлой неделе минздрав Крыма сообщил о 4800 выявленных случаях COVID-19 у пациентов в возрасте от 7 до 18 лет.

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