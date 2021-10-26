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Власть

Зеленский пообещал «вернуть» Крым после решения о скифском золоте

16:06 вторник, 26 октября 2021
Зеленский пообещал «вернуть» Крым после решения о скифском золоте

фото © golosameriki.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым решение апелляционного суда Амстердама о скифском золоте и пообещал вернуть и Крымский полуостров.

«Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение … Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым», – написал Зеленский в Twitter.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» украинской собственностью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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