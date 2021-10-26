Власть
Ялта заключит побратимское соглашение с Выборгом
Власти Ялты начали подготовку к заключению побратимского соглашения с Выборгским районом Ленинградской области.
Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Встретилась с дорогими гостями из Ленобласти во главе с моим коллегой, главой администрации муниципального образования Выборгский район Валерием Савиновым. В Крыму они в третий раз, в Ялте – впервые», – уточнила она.
По словам Павленко, символом будущего взаимодействия муниципалитетов стало специально изготовленное оригинальное панно с изображением Выборгского замка и Ласточкина гнезда, а предварительным официальным документом – протокол намерений о сотрудничестве между двумя администрациями.
«Сам договор о побратимстве, надеюсь, уже скоро подпишем в Выборге», – выразила уверенность глава администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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