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Власть

Ялта заключит побратимское соглашение с Выборгом

10:44 вторник, 26 октября 2021
Ялта

Власти Ялты начали подготовку к заключению побратимского соглашения с Выборгским районом Ленинградской области.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Встретилась с дорогими гостями из Ленобласти во главе с моим коллегой, главой администрации муниципального образования Выборгский район Валерием Савиновым. В Крыму они в третий раз, в Ялте – впервые», – уточнила она.

По словам Павленко, символом будущего взаимодействия муниципалитетов стало специально изготовленное оригинальное панно с изображением Выборгского замка и Ласточкина гнезда, а предварительным официальным документом – протокол намерений о сотрудничестве между двумя администрациями.

«Сам договор о побратимстве, надеюсь, уже скоро подпишем в Выборге», – выразила уверенность глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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