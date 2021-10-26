В симферопольском СИЗО задержали посылку с мобильными телефонами

Посылку с запрещенными предметами обнаружили в комнате приема посылок и передач СИЗО-1.

Она оказалась прислана на имя одного из обвиняемых, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РК и Севастополю.

«В посылке были обнаружены и изъяты 6 сотовых телефонов и 6 зарядных устройств, спрятанных ухищренным способом. По данному факту в региональном УФСИН проводится служебная проверка», — уточнили в пресс-службе.

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