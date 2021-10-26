Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.2
воздух +6
море +19

Происшествия

В симферопольском СИЗО задержали посылку с мобильными телефонами

09:11 вторник, 26 октября 2021

Посылку с запрещенными предметами обнаружили в комнате приема посылок и передач СИЗО-1.

Она оказалась прислана на имя одного из обвиняемых, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РК и Севастополю.

«В посылке были обнаружены и изъяты 6 сотовых телефонов и 6 зарядных устройств, спрятанных ухищренным способом. По данному факту в региональном УФСИН проводится служебная проверка», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд Амстердама сегодня вынесет решение по «скифскому золоту». Суд Амстердама вынесет сегодня решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года.

СБУ и Генпрокуратура Украины раскрыли схему нелегального перевода денег в Крым. Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Служба безопасности Украины раскрыла схему нелегального перевода денег в Крым с запрещенных в Украине электронных платежных систем, сообщает пресс-служба ведомства.

В симферопольском кинотеатре поймали посетителей без QR-кода. В Симферополе во время рейда в кинотеатре «Спартак» выявили посетителей без QR-кода. Кроме того во время проверки выяснилось, что в кинотеатре нет ответственного лица, который проверяет наличие справок и QR-кодов у посетителей.

В России отсрочили введение обязательной идентификации в мессенджерах по паспорту. Правительство России перенесло введение требований обязательной идентификации пользователей интернет-мессенджеров на март 2022 года.

Общество
Какой сегодня праздник 26 октября

Какой сегодня праздник 26 октября фото

Сегодня, 26 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей

Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей

Кафе и рестораны Севастополя с 15 октября существуют в условиях необъявленного локдауна.

Власть
Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ограничить

Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ограничить

Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ненадолго ограничить из-за противопожарных учений.

Власть
Крымчане пытаются спасти от девелоперов Тихую бухту

Крымчане пытаются спасти от девелоперов Тихую бухту

В Феодосии общественники и прокуратура намерены вернуть городу участки в восточном Крыму на подступах к Тихой бухте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации