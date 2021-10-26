Происшествия
В симферопольском СИЗО задержали посылку с мобильными телефонами
Посылку с запрещенными предметами обнаружили в комнате приема посылок и передач СИЗО-1.
Она оказалась прислана на имя одного из обвиняемых, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РК и Севастополю.
«В посылке были обнаружены и изъяты 6 сотовых телефонов и 6 зарядных устройств, спрятанных ухищренным способом. По данному факту в региональном УФСИН проводится служебная проверка», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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