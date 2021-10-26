В Севастополе снова проектируют городскую электричку

ФГУП «Крымская железная дорога» вновь объявило конкурс на проектирование объектов городской электрички в Севастополе.

Стоимость разработки документации может превысить 160 миллионов рублей.

Отметим, что это уже третья попытка федерального предприятия определить проектировщика важного инфраструктурного объекта. Первая закупка ценой 114,9 миллионов рублей была отменена по итогам совещания с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, прошедшего 4 мая 2021 года.

Второй конкурс, стоимостью уже в 193,7 миллионов рублей, был объявлен «Крымской железной дорогой» в августе текущего года. Намерение участвовать в нем тогда выразило лишь ООО «ЦЕНТРОДОРПРОЕКТ», но по итогам рассмотрения поступившая заявка была признана несоответствующей требованиям.

Заявки на участие уже в третьем по счету конкурсе будут приниматься до 16 ноября 2021 года. На подготовку проектной документации подрядчику будет отведено 210 календарных дней с момента подписания договора, еще 90 дней будет предусмотрено на прохождение государственной экспертизы.

Напомним, что проектирование системы городской электрички планируется осуществить по примеру Московских центральных диаметров (МЦД). Она будет состоять из 14 станций и сможет значительно разгрузить центр города за счет создания перехватывающих парковок для автотуристов на конечных станциях.

Стоимость реализации первого этапа работ оценивается заказчиками в 1,88 миллиарда рублей.

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