Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму зарегистрировали 662 новых случая заболевания ковидом ● Крымский специалист спрогнозировал окончание пандемии не ранее, чем через год ● Пациенты частных клиник в Крыму не получат QR-код о перенесенном коронавирусе ● Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей ● Россияне хотят провести нерабочие дни ноября в Крыму
В Севастополе разворачивают сотни дополнительных ковидных коек
фото © nts-tv.com
На базе терапевтического корпуса городской больницы №1 в Севастополе открывают дополнительный коечный фонд для ковидных больных.
Об том сообщили на аппаратном совещании правительства региона. По словам главы депздрава Виталия Денисова, в данный момент в корпусе устраняют замечания, предъявленные Роспотребнадзором, и уже в течение суток все будет готово для приема больных с COVID-19.
«Завтра к вечеру, мы надеемся, что сможем ввести еще 200 коек. Да, это единственный терапевтический корпус в городе. Перераспределяем (больных – ред. ) между другими отделениями в горбольнице. Надеемся, что все получится», – сказал Денисов.
По информации вице-губернатора Александра Кулагина, ситуация с коронавирусной инфекцией в Севастополе остается напряженной: недельный прирост заболевших составил 16%.
Всего на сегодняшний день в городе 5 125 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них сто находятся в отделении интенсивной терапии, четверо – на ИВЛ. 4190 человек проходят лечение амбулаторно – за неделю число таких больных выросло на 51%.
Губернатор Михаил Развожаев распорядился оперативно докладывать ему о необходимости разворачивания дополнительных коек, чтобы обеспечить местами в больницах тех, кто лечится амбулаторно, при этом реально нуждается в госпитализации и постоянном наблюдении врачей.
«Сейчас у нас больше болеют и, соответственно, больше смертельных случаев. Поэтому сейчас надо сосредоточиться на максимальной госпитализации всех, кому эта госпитализация необходима, и не оставлять людей на амбулаторном лечении, если мы понимаем, что их надо госпитализировать. Надо резерв коек создавать дополнительный», – сказал губернатор.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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