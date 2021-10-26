В Севастополе разворачивают сотни дополнительных ковидных коек

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На базе терапевтического корпуса городской больницы №1 в Севастополе открывают дополнительный коечный фонд для ковидных больных.

Об том сообщили на аппаратном совещании правительства региона. По словам главы депздрава Виталия Денисова, в данный момент в корпусе устраняют замечания, предъявленные Роспотребнадзором, и уже в течение суток все будет готово для приема больных с COVID-19.

«Завтра к вечеру, мы надеемся, что сможем ввести еще 200 коек. Да, это единственный терапевтический корпус в городе. Перераспределяем (больных – ред. ) между другими отделениями в горбольнице. Надеемся, что все получится», – сказал Денисов.

По информации вице-губернатора Александра Кулагина, ситуация с коронавирусной инфекцией в Севастополе остается напряженной: недельный прирост заболевших составил 16%.

Всего на сегодняшний день в городе 5 125 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них сто находятся в отделении интенсивной терапии, четверо – на ИВЛ. 4190 человек проходят лечение амбулаторно – за неделю число таких больных выросло на 51%.

Губернатор Михаил Развожаев распорядился оперативно докладывать ему о необходимости разворачивания дополнительных коек, чтобы обеспечить местами в больницах тех, кто лечится амбулаторно, при этом реально нуждается в госпитализации и постоянном наблюдении врачей.

«Сейчас у нас больше болеют и, соответственно, больше смертельных случаев. Поэтому сейчас надо сосредоточиться на максимальной госпитализации всех, кому эта госпитализация необходима, и не оставлять людей на амбулаторном лечении, если мы понимаем, что их надо госпитализировать. Надо резерв коек создавать дополнительный», – сказал губернатор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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