Власть
В проблемном переулке Симферополя пообещали сделать канализацию
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил решить проблемные вопросы в переулке Мраморный (район железнодорожного вокзала), где отсутствуют пешеходные зоны и инженерные коммуникации.
Профильные ведомства приступили к этой работе, сообщила пресс-служба администрации города.
«По сути это промышленная зона без дорог и тротуаров, есть проблемы с водоотведением и проведением канализации к домовладениям. Поручил оперативно завершить устройство тротуара. Для решения других вопросов будем работать во взаимодействии с «Водой Крыма» и Минтрансом», – обозначил проблемы Демидов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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