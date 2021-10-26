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Власть

В проблемном переулке Симферополя пообещали сделать канализацию

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил решить проблемные вопросы в переулке Мраморный (район железнодорожного вокзала), где отсутствуют пешеходные зоны и инженерные коммуникации.

Профильные ведомства приступили к этой работе, сообщила пресс-служба администрации города.

«По сути это промышленная зона без дорог и тротуаров, есть проблемы с водоотведением и проведением канализации к домовладениям. Поручил оперативно завершить устройство тротуара. Для решения других вопросов будем работать во взаимодействии с «Водой Крыма» и Минтрансом», – обозначил проблемы Демидов.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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