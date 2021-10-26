В Крыму зарегистрировали 662 новых случая заболевания ковидом

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 662 случая новой коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Всего выявлено 93 314 положительных на Covid-19. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 472 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 707 человек, выздоровевших за весь период – 78 775.

Кроме того, подтверждено 17 случаев смерти от ковида. Всего количество смертей достигло 2 911.

Напомним, ежедневный рост заболевания нововой коронавирусной инфекцией в Крыму фиксируют с 16 сентября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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