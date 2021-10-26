Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский специалист спрогнозировал окончание пандемии не ранее, чем через год ● Пациенты частных клиник в Крыму не получат QR-код о перенесенном коронавирусе ● Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей ● Россияне хотят провести нерабочие дни ноября в Крыму ● «Медицина не справляется»: Аксенов оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму
В Крыму зарегистрировали 662 новых случая заболевания ковидом
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 662 случая новой коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем с начала пандемии.
Всего выявлено 93 314 положительных на Covid-19. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 472 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 707 человек, выздоровевших за весь период – 78 775.
Кроме того, подтверждено 17 случаев смерти от ковида. Всего количество смертей достигло 2 911.
Напомним, ежедневный рост заболевания нововой коронавирусной инфекцией в Крыму фиксируют с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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