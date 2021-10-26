Власть
В Крыму вынесен приговор кавказцу, устроившему драку в центре Симферополя
Крымский гарнизонный военный суд признал рядового, который спровоцировал драку в центре Симферополя, виновным в хулиганстве с применением насилия.
Как сообщили в военном следственном управлении СК России по Черноморскому флоту, его приговорили к 240 часам обязательных работ.
«Батыров и его знакомый ехали на арендованных электросамокатах по пешеходной зоне в Симферополе. Мимо них проходила группа молодых людей, которые, открывая бутылку с шампанским, случайно попали брызгами на Батырова, за что тот сразу же нанес одному молодому человеку удар в спину, после чего последний ударил военнослужащего кулаком в лицо – по данному факту материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», – говорится в сообщении.
Военнослужащий решил отомстить обидчику. Выкрикивая угрозы, он отправился искать лиц кавказской национальности, желающих вступить в конфликт на его стороне. Через некоторое время он вернулся вместе со своим знакомым и еще шестью незнакомыми ему мужчинами. Батыров игнорировал замечания, которые делали ему присутствующие на месте граждане и сотрудники полиции.
«Не выполняя законные требования последних, Батыров нанес своему обидчику удар кулаком в область челюсти, в результате чего тот упал на спину и кратковременно потерял сознание, – уточнили в сообщении. – Продолжая грубо нарушать общественный порядок и оказывать неповиновение сотрудникам власти, Батыров стал активно вырываться от схватившего его с целью пресечения противоправных действий сотрудника полиции, но его действия были пресечены другими сотрудниками правоохранительных органов и гражданами».
Инцидент произошел в конце июля этого года на пересечении улиц Горького и Пушкина. Прибывшие на место происшествия правоохранители пресекли конфликт и начали проверку. Очевидцы происшествия в социальных сетях опубликовали видеоролик, запечатлевший драку и задержание зачинщика.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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