В Крыму у россиянина угнали трактор

Крымские полицейские раскрыли хищение трактора, причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. С сообщением о краже в полицию обратился житель города Владимир.

По его словам, на территории села Северное Черноморского района неизвестные похитили принадлежащий ему трактор.

«Полицейские установили лицо, причастное к совершению кражи. Им оказался 44-летний житель Симферополя. При проведении следственных действий подозреваемый дал признательные показания», - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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