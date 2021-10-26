Происшествия
В Крыму у россиянина угнали трактор
Крымские полицейские раскрыли хищение трактора, причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. С сообщением о краже в полицию обратился житель города Владимир.
По его словам, на территории села Северное Черноморского района неизвестные похитили принадлежащий ему трактор.
«Полицейские установили лицо, причастное к совершению кражи. Им оказался 44-летний житель Симферополя. При проведении следственных действий подозреваемый дал признательные показания», - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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